Участники титульных боев турнира ACA 160 дадут открытую пресс-конференцию

Участники главных поединков турнира АСА 160 дадут открытую пресс-конференцию для зрителей 18 июля в AZIMUT Сити Отель Олимпик.

В числе участников чемпион АСА в полусредней весовой категории Виталий Слипенко «Жинкин Лев» и Устармагомед Гаджидауов. Слипенко на турнире проведет первую защиту титула. Его поединок с Гаджидаудовым станет главным на турнире. Одновременно с розыгрышем чемпионского пояса в этом противостоянии определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе, который выходит в полуфинале на Альберта Туменова.

Гостями пресс-конференции также станут Алихан Сулейманов и Ислам Омаров, Азамат Керефов и Аскар Аскаров, Курбан Тайгибов и Луис Лаурентино, а также президент АСА Алексей Яценко.

На турнире обладатель титула в полулегком весе Алихан Сулейманов проведет первую защиту против Ислама Омарова. Во втором четвертьфинале в полулегком весе российский боец Тайгибов встретится с бразильцем Луисом Рафаэлем.

Турнир ACA 160 состоится в Москве 21 июля.