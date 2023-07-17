Эдуард Вартанян ведёт переговоры с UFC

32-летний российский боец Эдуард Вартанян заявил о том, что может перейти в UFC.

«У меня нет прям желания с кем-то конкретно провести бой, не имеет значения. Я жду предложения от UFC на данный момент, в зависимости от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC», — цитирует Вартаняна издание Metaratings.

В смешанных единоборствах он провел 29 боев, одержал 25 побед и потерпел четыре поражения. Свое последнее поражение Эдуард Вартанян потерпел в декабре 2017 года от Абдул-Азиза Абдулвахабова. В последнем бою он победил у Артёма Резникова на турнире ACA 159.