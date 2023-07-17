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Стало известно, когда Ирина Алексеева проведет второй поединок в UFC

Дебютный бой россиянки в американском промоушене состоялся в конце апреля. 
17 июля 2023 21:39
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева выступит на ринге против представительницы Великобритании Мелиссы Диксон 14 октября в рамках UFC Fight Night. Об этом сообщает журналист Майк Хек в своих соцсетях.

Отметим, что для 33-летней спортсменки этот бой станет вторым под эгидой Ultimate Fighting Championship.

Дата и место проведения поединка в данный момент остаются неизвестны.

Напомним, что свой дебютный бой в UFC Алексеева провела против швейцарского бойца Стефани Эггер 29 апреля в Лас-Вегасе на турнире Fight Night 223. Ирина одолела соперницу в первом раунде болевым приемом.

источник: «Советский спорт»
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