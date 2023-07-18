ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Царукян готов провести реванш с Махачевым

Спортсмен располагается на восьмой позиции рейтинга UFC в легкой весовой категории.
18 июля 2023 12:45
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец ММА Арман Царукян заявил о своем желании провести реванш с соотечественником Исламом Махачевым.

Напомним, что первый поединок состоялся в апреле 2019 года. Победу тогда одержал Махачев.

«Если мнe поступит предложение подраться с Махачeвым в Абу-Даби, я приму этот вызoв. Конечно, по сравнению с нaшим первым поединком Ислaм стал сильнее. Будет ли мнe в таком случае помогать Эдуaрд Вартанян? Эдик – прaвша, а мне нужны левши в лагере», – приводит «Метарейтинг» слова Царукяна.

Добавим, что в последнем поединке Арман одержал досрочную победу техническим нокаутом над бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда. Махачев нанес поражение австралийцу Александру Волкановски.

источник: «Метарейтинг»
Борис Медведев: Хабиб и Макгрегор подняли ММА
Представитель RCC оценил этих бойцов.
18.07.2023 12:59
ММА
автор: Александр Кожевников
Монсон назвал фаворита боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом
Россиянин дал прогноз на поединок предпрнимателей.
18.07.2023 12:36
ММА
автор: Александр Кожевников
Стало известно, когда Ирина Алексеева проведет второй поединок в UFC
Дебютный бой россиянки в американском промоушене состоялся в конце апреля. 
17.07.2023 21:39
ММА
автор: Глеб Шевяков
Дудакова рассказала о своем возможном будущем в случае поражения от Нуньес
Поединок проходил в рамках турнира ESPN 49.
17.07.2023 16:17
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Эдуард Вартанян ведёт переговоры с UFC
Он является первым в истории ACA временный чемпион в лёгком весе.
17.07.2023 15:32
ММА
автор: Виталий Овсянников
Участники титульных боёв турнира ACA 160 дадут открытую пресс-конференцию
Встреча со зрителями состоится 18 июля.
17.07.2023 13:31
ММА
автор: Александр Евграфов
Мокаев: только один боец из топ-10 согласился выйти против меня
Мухаммад остаётся непобежденным бойцом.
17.07.2023 11:57
ММА
автор: Виталий Овсянников
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Нганну может заработать за бой с Фьюри 50–60 млн долларов
Непобедимый российский боец поддержал своего коллегу.
17.07.2023 10:42
ММА
автор: Виталий Овсянников
Дудакова нокаутировала Нунес, нанеся ей жуткую травму
Россиянка успешно дебютировала в UFC.
16.07.2023 11:07
ММА
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.