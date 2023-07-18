Царукян готов провести реванш с Махачевым

Российский боец ММА Арман Царукян заявил о своем желании провести реванш с соотечественником Исламом Махачевым.

Напомним, что первый поединок состоялся в апреле 2019 года. Победу тогда одержал Махачев.

«Если мнe поступит предложение подраться с Махачeвым в Абу-Даби, я приму этот вызoв. Конечно, по сравнению с нaшим первым поединком Ислaм стал сильнее. Будет ли мнe в таком случае помогать Эдуaрд Вартанян? Эдик – прaвша, а мне нужны левши в лагере», – приводит «Метарейтинг» слова Царукяна.

Добавим, что в последнем поединке Арман одержал досрочную победу техническим нокаутом над бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда. Махачев нанес поражение австралийцу Александру Волкановски.