Монсон назвал фаворита боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом

Боец ММА Джефф Монсон высказался о возможном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я не думаю, что этот бой когда-нибудь состоится. Просто разговоры. Но если бы они подрались, Марк Цукерберг победил бы — он занимается джиу-джитсу», — приводит слова Джеффа Монсона «Спорт-Экспресс».

Ранее Илон Маск и Марк Цукерберг объявили в социальных сетях, что готовы провести поединок между собой. В числе возможных мест проведения боя назывался римский Колизей.

Оба предпринимателя-миллиардера готовятся к возможному поединку. Маск провёл тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, а Цукерберг — с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что готов организовать поединок в октагоне для двух бизнесменов.