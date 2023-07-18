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Монсон назвал фаворита боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом

Россиянин дал прогноз на поединок предпрнимателей.
18 июля 2023 12:36
автор: Александр Кожевников

Боец ММА Джефф Монсон высказался о возможном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я не думаю, что этот бой когда-нибудь состоится. Просто разговоры. Но если бы они подрались, Марк Цукерберг победил бы — он занимается джиу-джитсу», — приводит слова Джеффа Монсона «Спорт-Экспресс».

Ранее Илон Маск и Марк Цукерберг объявили в социальных сетях, что готовы провести поединок между собой. В числе возможных мест проведения боя назывался римский Колизей.

Оба предпринимателя-миллиардера готовятся к возможному поединку. Маск провёл тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, а Цукерберг — с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что готов организовать поединок в октагоне для двух бизнесменов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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