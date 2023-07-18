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Борис Медведев: Хабиб и Макгрегор подняли ММА

Представитель RCC оценил этих бойцов.
18 июля 2023 12:59
автор: Александр Кожевников

Боец RCC Борис Медведев высказался по поводу наследия российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Создал ли Хабиб наследие? Я думаю, да. Его карьера безупречна. То, что он сейчас делает для спорта, именно для ММА… Он поднял этот вид спорта, как и Конор Макгрегор. Люди, которые просто сидят в офисах, узнали, что такое ММА, начали смотреть. Хабиб также продвигает свою республику. Строит залы в Дагестане, даёт дорогу молодым, обеспечивает их, спонсирует. Это благое дело», приводит слова Медведева «Чемпионат».

Хабиб ушёл из ММА в марте 2021 года. На его счету 29 боёв и 29 побед. Он был чемпионом UFC в лёгком весе.

Макгрегор последний поединок провёл против американца Дастина Порье в июле 2021 года и потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги. Ожидается, что осенью он встретится с Майклом Чендлером.

источник: Чемпионат.com
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