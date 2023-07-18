Нганну прокомментировал слухи о своем гонораре за бой с Тайсоном Фьюри

Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну признался, что получит за поединок с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC.

«Получу ли я больше, чем за карьеру UFC? Да, определённо. Я не заработал столько за свою карьеру в UFC.

Сколько раз я слышал о том, что UFC предложили $ 8 млн, но это было не совсем так. Это была уловка, и это было нехорошо. Это было сделано для того, чтобы я поставил подпись», – сказал боец в подкасте The MMA Hour.

Напомним, Нганну – экс-чемпион UFC в тяжелом весе. Он выступал в американской лиге с 2015 по 2022 год. Что касается Фьюри, то британский боксер – чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе. Его поединок с Нганну состоится 28 октября и пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).