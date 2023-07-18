ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нганну прокомментировал слухи о своем гонораре за бой с Тайсоном Фьюри

Ранее сообщалось, что камерунец получит 60 млн долларов.
Нганну прокомментировал слухи о своем гонораре за бой с Тайсоном Фьюри
18 июля 2023 21:10
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну признался, что получит за поединок с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC.

«Получу ли я больше, чем за карьеру UFC? Да, определённо. Я не заработал столько за свою карьеру в UFC.

Сколько раз я слышал о том, что UFC предложили $ 8 млн, но это было не совсем так. Это была уловка, и это было нехорошо. Это было сделано для того, чтобы я поставил подпись», – сказал боец в подкасте The MMA Hour.

Напомним, Нганну – экс-чемпион UFC в тяжелом весе. Он выступал в американской лиге с 2015 по 2022 год. Что касается Фьюри, то британский боксер – чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе. Его поединок с Нганну состоится 28 октября и пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

источник: «Советский спорт»
Махачев призвал UFC устроить ему бой с Леоном Эдвардсом
Махачев призвал UFC устроить ему бой с Леоном Эдвардсом
Россиянин хочет подраться 21 октября.
18.07.2023 20:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Борис Медведев: Хабиб и Макгрегор подняли ММА
Представитель RCC оценил этих бойцов.
18.07.2023 12:59
ММА
автор: Александр Кожевников
Царукян готов провести реванш с Махачевым
Спортсмен располагается на восьмой позиции рейтинга UFC в легкой весовой категории.
18.07.2023 12:45
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Монсон назвал фаворита боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом
Россиянин дал прогноз на поединок предпрнимателей.
18.07.2023 12:36
ММА
автор: Александр Кожевников
Стало известно, когда Ирина Алексеева проведет второй поединок в UFC
Дебютный бой россиянки в американском промоушене состоялся в конце апреля. 
17.07.2023 21:39
ММА
автор: Глеб Шевяков
Дудакова рассказала о своем возможном будущем в случае поражения от Нуньес
Поединок проходил в рамках турнира ESPN 49.
17.07.2023 16:17
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Эдуард Вартанян ведёт переговоры с UFC
Он является первым в истории ACA временный чемпион в лёгком весе.
17.07.2023 15:32
ММА
автор: Виталий Овсянников
Участники титульных боёв турнира ACA 160 дадут открытую пресс-конференцию
Встреча со зрителями состоится 18 июля.
17.07.2023 13:31
ММА
автор: Александр Евграфов
Мокаев: только один боец из топ-10 согласился выйти против меня
Мухаммад остаётся непобежденным бойцом.
17.07.2023 11:57
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.