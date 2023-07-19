Сергей Кратос: Гуськову желаю спортивного фарта

Звезда кулачных боев Сергей Кратос прокомментировал подписание Богдана Гуськова в UFC, с которым разделил клетку RCC в 2019 году.

«Богдан - крутой боец, у которого большое будущее в UFC. Кстати, это уже не первый боец, с кем я дрался по ММА и его подписывают в сильнейшую лигу мира (смеется). В 2018 году в UFC перешел мой экс-соперник Халид Муртазалиев (16-3). Пожелаю Гуськову удачи и спортивного фарта!», - заявил Кратос в интервью «Советскому спорту».

Напомним, Сергей Кратос в апреле провел поединок на RCC HARD Vol.1, где победил Криштиано Фролича.