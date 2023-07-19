Дана Уайт: мы планируем, что Эдвардс выступит до конца года

Президент UFC Дана Уайт поделился информацией о том, когда состоится следующий поединок Леона Эдвардса.

Британец является действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе. Недавно чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев изъявил желание встретиться с Леоном Эдвардсом.

«Мы планируем, что Эдвардс выступит до конца года. Он может провести поединок в «Мэдисон Сквер Гарден». Если говорить об октябре, то мы хотели бы определиться прямо сейчас», – сказал Уайт в интервью TNT Sports.

На счету Леона Эдвардса 26 боев, 22 победы, 3 поражений и один бой без результата. В августе 2022 года он победил Камару Усмана и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В марте 2023 года он защитил свой титул в матче-реванше против Усмана.

Отметим, что свое последнее поражение британец потерпел в декабре 2015 года. Примечательно, что победил его все тот же Камару Усман.