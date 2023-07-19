Российский боец Ислам Махачев бросил вызов Александру Волкановски

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев желает провести еще один поединок против австралийца Александра Волкановски.

Ранее российский боец изъявил желание встретиться с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

В ответ на это обладатель титула в полулегкой весовой категории Волкановски заявил, что Махачеву «это не нужно».

«В таком случае прими бой», — ответил Ислам австралийцу в социальных сетях.

Напомним, первый бой Махачева и Волкановски состоялся 11 февраля 2023 года в рамках турнира UFC 284. Единогласным решением судей победа была отдана российскому бойцу.

8 июля 2023 Александр Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе в бою против мексиканца Яира Родригеса.