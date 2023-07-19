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Макгрегор устроил драку на поминках своей тёти

Ирландец вляпался в очередной скандал.
19 июля 2023 11:10
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подрался в английском пабе, расположенном в городе Биркинхед.

Как сообщает Sportskeeda, в этом заведении проходили поминки его тёти, Памелы.

Детали случившегося не уточняются, однако очевидцы рассказывают, что Макгрегор выбежал на улицу и закричал своим телохранителям: «Увозите меня срочно!»

Это не первый инцидент с участием бойца в подобном заведении: в апреле 2018-го он избил пожилого мужчину в ирландском пабе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор изнасиловал девушку во время матча НБА.

источник: «Советский спорт»
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