Джефф Монсон: бой с Тактаровым — для меня не последний

52-летний американский и российский боец Джефф Монсон заявил, что его поединок против Олега Тактарова не станет его прощальным боем.

«Бой с Тактаровым — не мой последний бой. Прощальный поединок состоится позже против другого бойца. Все еще на стадии согласования», — сказал Монсон в интервью изданию Sport24.

Поединок запланирован на 4 августа. На счету 52-летнего Монсона 87 боев в смешанных единоборствах, в 60 из которых он одержал победы.

55-летний Олег Тактаров не проводил бои с 2008 года. В 1995 году он победил на турнире UFC, задушив в финальном бою Дэвида Эбботта. В общей сложности на счету Тактарова 24 боя, 17 побед, две ничьи и пять поражений. После окончания активных выступлений в ММА он стал известным актером, телеведущим и бизнесменом.