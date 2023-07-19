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В США назвали следующего соперника Хамзата Чимаева

Контракт уже подписан.
19 июля 2023 12:55
автор: Артур Гичунцев

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев проведёт бой с бразильцем Пауло Костой. Об этом сообщает портал MMA Melotto.

По данным источника, последний уже подписал контракт на поединок: встреча состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступает в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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