В США назвали следующего соперника Хамзата Чимаева

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев проведёт бой с бразильцем Пауло Костой. Об этом сообщает портал MMA Melotto.

По данным источника, последний уже подписал контракт на поединок: встреча состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступает в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.