Тренер Анкалаева рассказал, с кем боец может провести следующий поединок

Россиянин Магомед Анкалаев может провести следующий бой против серба Александра Ракича. Об этом заявил тренер дагестанца Сухраб Магомедов.

По его словам, поединок назначили на 21 октября. В качестве соперника также рассматривают россиянина Никиту Крылова.

«Не знаю, что у них в голове, как они выбирают соперника для Магомеда. Посмотрим. У нас нет и никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться», – добавил специалист в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 21 октября состоится турнир UFC 294: ивент пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Что касается Анкалаева, то он не выступал с декабря 2022 года: в том поединке россиянин разошёлся миром с поляком Яном Блаховичем.