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Тренер Анкалаева рассказал, с кем боец может провести следующий поединок

Уроженец Дагестана выступит на турнире UFC 294.
19 июля 2023 14:20
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Магомед Анкалаев может провести следующий бой против серба Александра Ракича. Об этом заявил тренер дагестанца Сухраб Магомедов.

По его словам, поединок назначили на 21 октября. В качестве соперника также рассматривают россиянина Никиту Крылова.

«Не знаю, что у них в голове, как они выбирают соперника для Магомеда. Посмотрим. У нас нет и никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться», – добавил специалист в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 21 октября состоится турнир UFC 294: ивент пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Что касается Анкалаева, то он не выступал с декабря 2022 года: в том поединке россиянин разошёлся миром с поляком Яном Блаховичем.

источник: «РБ-Спорт»
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