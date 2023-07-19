Хамзат Чимаев бросил вызов Леону Эдвардсу

Непобежденный шведский боец Хамзат Чимаев опубликовал в своих социальных сетях обращение к Леону Эдвардсу.

«Если ты мужчина, давай подеремся в Абу-Даби», — написал Чимаев.

Боец чеченского происхождения имеет ввиду турнир UFC 294, который пройдет в ОАЭ 21 октября.

Напомним, что 29-летний Хамзат Чимаев располагается на четвертом месте в рейтинге полусредней весовой категории UFC. На его счету 12 побед в 12 боях.

31-летний Леон Эдвардс является чемпионом промоушена в полусреднем весе. В своих двух последних боях он одержал победу над Камару Усманом.