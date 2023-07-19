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Хамзат Чимаев бросил вызов Леону Эдвардсу

Бойцы могут подраться на турнире UFC 294.
19 июля 2023 15:49
автор: Виталий Овсянников

Непобежденный шведский боец Хамзат Чимаев опубликовал в своих социальных сетях обращение к Леону Эдвардсу.

«Если ты мужчина, давай подеремся в Абу-Даби», — написал Чимаев.

Боец чеченского происхождения имеет ввиду турнир UFC 294, который пройдет в ОАЭ 21 октября.

Напомним, что 29-летний Хамзат Чимаев располагается на четвертом месте в рейтинге полусредней весовой категории UFC. На его счету 12 побед в 12 боях.

31-летний Леон Эдвардс является чемпионом промоушена в полусреднем весе. В своих двух последних боях он одержал победу над Камару Усманом.

источник: «Советский спорт»
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