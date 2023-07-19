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Боец АСА: Евлоев сможет составить конкуренцию Волкановски в UFC

Павел Витрук отметил, что Мовсару нужно «начать шуметь», чтобы выйти на топовых соперников в промоушене.
19 июля 2023 17:46
автор: Никита Плохих

Боец АСА в легчайшем весе Павел Витрук в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о перспективах Мовсара Евлоева в UFC.

Напомним, что в июле 2017 года 33-летний россиянин уступил своему соотечественнику единогласным решением судей.

«Я слежу за карьерой Мовсара. Рад за его достижения. Все видят его прогресс от боя к бою, а это самое важное. Он не знает горечи поражений, что говорит о многом. Мовсар Евлоев – это очень хороший боец. Он сможет составить конкуренцию Волкановски. Единственное – Мовсару нужно постоянно шуметь, чтобы выйти на громкие бои, как это делает парень, с которым он должен был подраться – Илия Топурия. К сожалению, в нашей индустрии нельзя отмолчаться, показывая только отличные бои. Нужно обращать на себя внимание. Сейчас эти разговоры и шумиха становятся интереснее, чем сами бои. Интересна движуха вокруг самого боя. Считаю, что Мовсару нужно больше шуметь. Тогда он проведет еще пару боев и спокойно может выйти на Алекса. Да, будет непростой бой, но однозначно интересный», – заявил спортсмен.

В своей профессиональной карьере Витрук одержал 15 побед и потерпел шесть поражений. Один бой с его участием завершился вничью.

21 июля Витрук проведет поединок против представителя Бразилии Майкона Силвана. Бой состоится в Москве в рамках турнира ACA 160.

источник: «Советский спорт»
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