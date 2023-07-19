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Умар Нурмагомедов снялся с поединка против Кори Сэндхагена

Бой должен был пройти 5 августа.
19 июля 2023 22:29
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов снялся с поединка против американца Кори Сэндхагена. Об этом сообщает инсайдер Дэйв Шмуленсон.

Команда Сэндхагена занимается поиском замены.

Напомним, встреча должна была состояться 5 августа и возглавит турнир UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).

Сэндхаген занимает 4-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. На его счету 16 побед и 4 поражения, в том числе от россиянина Петра Яна. В последнем поединке американец одолел эквадорца Марлона Веру.

Что касается Нурмагомедова, то молодой боец провёл в UFC 4 поединка и одержал 4 победы. Всего за карьеру в ММА Умар выиграл 16 боёв и не потерпел ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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