UFC анонсировал бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев проведет бой с бразильцем Пауло Костой. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Статусный поединок пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступает в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.