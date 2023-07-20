Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби

Сегодня, 20 июля, пресс-служба UFC официально объявила о том, что на турнире UFC 294 в Абу-Даби состоится поединок между российским бойцом Икрамом Алискеровым и французом Нассурдином Имавовым.

Бой состоится в рамках средней весовой категории.

Ранее стало известно, что главным событием данного турнира станет матч-реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Также на UFC 294 сойдутся Хамзат Чимаев и Пауло Коста.

На счету Икрама Алискерова 15 боев, 14 побед и одно поражение, которое он потерпел в 2019 году от Хамзата Чимаева. Изначально российский боец должен был выйти в октагон на UFC 291 против Пауло Косты, но бразилец снялся с боя. В своем дебютном поединке в UFC Алискеров выиграл нокаутом у Фила Хоуза.

В активе Нассурдина Имавова 17 боев, 12 побед, 4 поражения и один бой без результата.