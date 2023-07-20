Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с поединка против Сэндхагена

27-летний российский боец UFC Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, рассказал подробности своей травмы, из-за которой он не сможет выйти в октагон против Кори Сэндхагена.

Поединок должен был состояться 5 августа.

«Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю своё плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

На данный момент Кори Сэндхаген ищет замену российскому бойцу.

Напомним, на счету Умара Нурмагомедова 16 боев и 16 побед. Четыре из них были одержаны в рамках промоушена UFC. В своём последнем бою он победил бразильца Раони Барселоса.