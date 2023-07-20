ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с поединка против Сэндхагена

Поединок должен был состояться 5 августа.
20 июля 2023 09:40
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский боец UFC Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, рассказал подробности своей травмы, из-за которой он не сможет выйти в октагон против Кори Сэндхагена.

Поединок должен был состояться 5 августа.

«Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю своё плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

На данный момент Кори Сэндхаген ищет замену российскому бойцу.

Напомним, на счету Умара Нурмагомедова 16 боев и 16 побед. Четыре из них были одержаны в рамках промоушена UFC. В своём последнем бою он победил бразильца Раони Барселоса.

источник: «Советский спорт»
Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву: теперь ты не спрячешься от меня, сволочь
Страсти накаляются.
20.07.2023 10:05
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Для россиянина это будет только второй бой в промоушене.
20.07.2023 09:26
ММА
автор: Виталий Овсянников
UFC анонсировал бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты
UFC анонсировал бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты
Поединок состоится 21 октября.
20.07.2023 08:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294
Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294
Первый бой завершился в пользу россиянина.
20.07.2023 08:03
ММА
автор: Виталий Овсянников
Умар Нурмагомедов снялся с поединка против Кори Сэндхагена
Умар Нурмагомедов снялся с поединка против Кори Сэндхагена
Бой должен был пройти 5 августа.
19.07.2023 22:29
ММА
автор: Александр Кожевников
Боец АСА: Евлоев сможет составить конкуренцию Волкановски в UFC
Павел Витрук отметил, что Мовсару нужно «начать шуметь», чтобы выйти на топовых соперников в промоушене.
19.07.2023 17:46
ММА
автор: Никита Плохих
Хамзат Чимаев бросил вызов Леону Эдвардсу
Бойцы могут подраться на турнире UFC 294.
19.07.2023 15:49
ММА
автор: Виталий Овсянников
Тренер Анкалаева рассказал, с кем боец может провести следующий поединок
Уроженец Дагестана выступит на турнире UFC 294.
19.07.2023 14:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
В США назвали следующего соперника Хамзата Чимаева
Контракт уже подписан.
19.07.2023 12:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.