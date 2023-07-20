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Алджамейн Стерлинг считает странной травму Умара Нурмагомедова

Умар снялся с боя против Сэндхагена.
20 июля 2023 16:49
автор: Александр Кожевников

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу травмы российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Ох. Это странно. Не уверен, что это что-то хроническое, но видеть, как плечо прямо выскользнуло, кажется действительно необычной травмой», - написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов не сможет выйти в октагон против Кори Сэндхагена.

Поединок должен был состояться 5 августа.

На данный момент Кори Сэндхаген ищет замену российскому бойцу.

Напомним, на счету Умара Нурмагомедова 16 боев и 16 побед. Четыре из них были одержаны в рамках промоушена UFC. В своём последнем бою он победил бразильца Раони Барселоса.

источник: «Советский спорт»
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