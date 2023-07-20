Минеев рассказал, как поступит с украинцем Усиком, если встретит его на территории СВО 

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев объяснил, что будет делать, если встретится с украинским боксёром Александром Усиком в зоне СВО.

«Стрелять. Оказавшись с ним в прямом соприкосновении, нужно действовать по инструкции», — заявил 33-летний спортсмен на YouTube-канале Tatarka FM.

Добавим, что Минеев не выходил на ринг с ноября 2022 года. В последнем поединке по правилам кикбоксинга он одолел с помощью нокаута бразильца Фернандо Родригеса. Бой прошёл в Москве 18 ноября.

За свою карьеру в MMA он провёл 19 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение.