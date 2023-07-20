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Минеев рассказал, как поступит с украинцем Усиком, если встретит его на территории СВО 

В прошлом году россиянин отправился добровольцем на спецоперацию, приостановив бойцовскую карьеру.
20 июля 2023 19:15
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев объяснил, что будет делать, если встретится с украинским боксёром Александром Усиком в зоне СВО.

«Стрелять. Оказавшись с ним в прямом соприкосновении, нужно действовать по инструкции», — заявил 33-летний спортсмен на YouTube-канале Tatarka FM.

Добавим, что Минеев не выходил на ринг с ноября 2022 года. В последнем поединке по правилам кикбоксинга он одолел с помощью нокаута бразильца Фернандо Родригеса. Бой прошёл в Москве 18 ноября.

За свою карьеру в MMA он провёл 19 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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