ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ислам Махачев отреагировал на отмену боя Умара Нурмагомедова

Умар получил травму.
20 июля 2023 22:36
автор: Александр Кожевников

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на травму соотечественника Умара Нурмагомедова.

«Травмы – это часть игры. Терпение приведёт к успеху», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов не сможет выйти в октагон против Кори Сэндхагена.

Поединок должен был состояться 5 августа.

На данный момент Кори Сэндхаген ищет замену российскому бойцу.

Напомним, на счету Умара Нурмагомедова 16 боев и 16 побед. Четыре из них были одержаны в рамках промоушена UFC. В своём последнем бою он победил бразильца Раони Барселоса.

источник: «Советский спорт»
Стало известно, кто заменит Нурмагомедова в поединке с Сэндхагеном
Поединок должен состояться в ночь на 6 августа в Нэшвилле.
20.07.2023 23:03
ММА
автор: Александр Евграфов
Минеев рассказал, как поступит с украинцем Усиком, если встретит его на территории СВО 
В прошлом году россиянин отправился добровольцем на спецоперацию, приостановив бойцовскую карьеру.
20.07.2023 19:15
ММА
автор: Глеб Шевяков
Монсон рассказал, когда планирует баллотироваться в Госдуму РФ
Ранее боец отказался от гражданства США,
20.07.2023 18:05
ММА
автор: Степан Шереметьев
Алджамейн Стерлинг считает странной травму Умара Нурмагомедова
Умар снялся с боя против Сэндхагена.
20.07.2023 16:49
ММА
автор: Александр Кожевников
Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почётным гостем турнира RCC 16
Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почётным гостем турнира RCC 16
Ивент пройдёт 28 июля.
20.07.2023 11:27
ММА
автор: Сергей Иванов
Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву: теперь ты не спрячешься от меня, сволочь
Страсти накаляются.
20.07.2023 10:05
ММА
автор: Артур Гичунцев
Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с поединка против Сэндхагена
Поединок должен был состояться 5 августа.
20.07.2023 09:40
ММА
автор: Виталий Овсянников
Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Для россиянина это будет только второй бой в промоушене.
20.07.2023 09:26
ММА
автор: Виталий Овсянников
UFC анонсировал бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты
UFC анонсировал бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты
Поединок состоится 21 октября.
20.07.2023 08:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.