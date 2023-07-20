Ислам Махачев отреагировал на отмену боя Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на травму соотечественника Умара Нурмагомедова.

«Травмы – это часть игры. Терпение приведёт к успеху», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов не сможет выйти в октагон против Кори Сэндхагена.

Поединок должен был состояться 5 августа.

На данный момент Кори Сэндхаген ищет замену российскому бойцу.

Напомним, на счету Умара Нурмагомедова 16 боев и 16 побед. Четыре из них были одержаны в рамках промоушена UFC. В своём последнем бою он победил бразильца Раони Барселоса.