Стало известно, кто заменит Нурмагомедова в поединке с Сэндхагеном

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхагеном встретится с соотечественником Робом Фонтом в поединке в легчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on EPSN 50 в Нэшвилле.

Журналист Марк Раймонди разместил в соцсетях публикацию, в которой сообщил о том, что Фонт заменит россиянина Умара Нурмагомедова, снявшегося с боя из-за травмы плеча.

Поединок Нурмагомедова и Сэндхагена должен был состояться в ночь на 6 августа.

Фонт занимает седьмое место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса, Сэндхаген на четвёртом.

За карьеру Фонт провел 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед и потерпел шесть поражений. На счету Сэндхагена 20 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.