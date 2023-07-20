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Хасбик высказался о реванше между Махачевым и Оливейрой

Бой состоится на турнире UFC 294 21 октября.
20 июля 2023 23:53
автор: Александр Кожевников

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, прокомментировал анонс реванша между российским бойцом, чемпионом лиги в легком весе Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«В Абу-Даби будет шумно», — написал Хасбик в соцсетях под одним из сообщений Махачева.

Напомним, первый поединок между Махачевым и Оливейрой состоялся в октябре 2022 года. Россиянин уже во втором раунде «задушил» бразильца и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. В феврале 2023 года он провёл свою первую защиту, одержав победу над Александром Волкановски.

33-летний Чарльз Оливейра в июне 2023 года одержал победу над Бенеилом Дариушем, отправив его в нокаут уже в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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