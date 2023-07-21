Стала известна дата титульного боя между Ковингтоном и Эдвардсом

Названа дата боя UFC в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Отметим, что британец владеет титулом с августа прошлого года. Представитель США Ковингтон занимает второе место в дивизионе.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Адам Каттералл со ссылкой на президента UFC Дану Уайта, титульный поединок состоится 11 ноября. Он пройдет в рамках турнира UFC 295.

Добавим, что Эдвардс завоевал пояс, нокаутировав нигерийца Камару Усмана. Реванш в марте также остался за британцем, который победил раздельным решением. У Эдварда 21 победа и три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе Колби 17 побед и также три поражения.