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Дамир Исмагулов выступил с заявлением после ухода из UFC

Боец покинул лигу после двух поражений подряд.
21 июля 2023 11:26
автор: Александр Кожевников

Российский боец ММА Дамир Исмагулов выступил с заявлением после ухода из UFC.

«Многие СМИ опубликовали, что меня уволили из UFC, и всякие собаки (хейтеры) подхватили и приукрасили. Хочу сообщить, что истёк мой контракт с UFC и на данный момент я рассматриваю все серьёзные доступные варианты в качестве свободного агента, прежде чем решить, где я продолжу свою карьеру. При этом я также не исключаю своё возвращение в UFC. Где бы вы хотели увидеть меня дальше?» — написал Исмагулов в своих социальных сетях.

В последнем бою Исмагулов проиграл американцу Гранту Доусону.

32-летний Исмагулов потерпел второе поражение кряду. Ранее он уступил россиянину Арману Царукяну.

После этого Дамир был уволен из лиги.

источник: «Советский спорт»
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