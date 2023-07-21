Дамил Шарафутдинов: Фьюри не почувствует Нганну

Российский боец Дамил Шарафутдинов высказался о возможном поединке экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Фьюри избоксирует и не почувствует Нганну. Потому что бокс – это не MMA. Думаю, удосрочит. Не в первых, но в поздних раундах. Поединок Фьюри и Усика? Я бы хотел увидеть бой Тайсона и Макса Бабанина. На это было бы интересно посмотреть. Это был бы крутой реванш», - приводит слова Шарафутдинова «Чемпионат».

Бой по правилам бокса между Нганну и Фьюри состоится 28 октября в городе Саудовской Аравии – Эр-Рияд.

В активе боксёра Тайсона Фьюри 34 боя, 33 победы и одна ничья. На счету бойца ММА Фрэнсиса Нганну 20 боев, 17 побед и три поражения.