Исмагулов может продолжить карьеру в АСА после ухода из UFC

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал информацию об увольнении Дамира Исмагулова из UFC.

«Мы общаемся с Дамиром больше месяца. Это даже можно назвать переговорами. На одной тренировке мы пересеклись, подписались друг на друга в социальных сетях. Тогда я задал Исмагулову прямой вопрос: «Как у тебя обстоят дела с UFC?». Он ответил, что по контракту остался еще один бой.

Дамир сказал, что даст мне ответ через 10 дней. С момента нашего общения прошло две недели. Думаю, пора принимать решение», - приводит слова Бадаева Metaratings.

В последнем бою Исмагулов проиграл американцу Гранту Доусону.

32-летний Исмагулов потерпел второе поражение кряду. Ранее он уступил россиянину Арману Царукяну.

После этого Дамир был уволен из лиги.