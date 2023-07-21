ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Исмагулов может продолжить карьеру в АСА после ухода из UFC

Дамиру предложили контракт.
21 июля 2023 14:52
автор: Александр Кожевников

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал информацию об увольнении Дамира Исмагулова из UFC.

«Мы общаемся с Дамиром больше месяца. Это даже можно назвать переговорами. На одной тренировке мы пересеклись, подписались друг на друга в социальных сетях. Тогда я задал Исмагулову прямой вопрос: «Как у тебя обстоят дела с UFC?». Он ответил, что по контракту остался еще один бой.

Дамир сказал, что даст мне ответ через 10 дней. С момента нашего общения прошло две недели. Думаю, пора принимать решение», - приводит слова Бадаева Metaratings.

В последнем бою Исмагулов проиграл американцу Гранту Доусону.

32-летний Исмагулов потерпел второе поражение кряду. Ранее он уступил россиянину Арману Царукяну.

После этого Дамир был уволен из лиги.

источник: Mma.metaratings.ru
Дамил Шарафутдинов: Фьюри не почувствует Нганну
Бой пройдет в октябре.
21.07.2023 13:57
ММА
автор: Александр Кожевников
Дамир Исмагулов выступил с заявлением после ухода из UFC
Боец покинул лигу после двух поражений подряд.
21.07.2023 11:26
ММА
автор: Александр Кожевников
Стала известна дата титульного боя между Ковингтоном и Эдвардсом
Стала известна дата титульного боя между Ковингтоном и Эдвардсом
Спортсмены имеют одинаковое количество поражений.
21.07.2023 09:35
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хасбик высказался о реванше между Махачевым и Оливейрой
Бой состоится на турнире UFC 294 21 октября.
20.07.2023 23:53
ММА
автор: Александр Кожевников
Стало известно, кто заменит Нурмагомедова в поединке с Сэндхагеном
Поединок должен состояться в ночь на 6 августа в Нэшвилле.
20.07.2023 23:03
ММА
автор: Александр Евграфов
Ислам Махачев отреагировал на отмену боя Умара Нурмагомедова
Умар получил травму.
20.07.2023 22:36
ММА
автор: Александр Кожевников
Минеев рассказал, как поступит с украинцем Усиком, если встретит его на территории СВО 
В прошлом году россиянин отправился добровольцем на спецоперацию, приостановив бойцовскую карьеру.
20.07.2023 19:15
ММА
автор: Глеб Шевяков
Монсон рассказал, когда планирует баллотироваться в Госдуму РФ
Ранее боец отказался от гражданства США,
20.07.2023 18:05
ММА
автор: Степан Шереметьев
Алджамейн Стерлинг считает странной травму Умара Нурмагомедова
Умар снялся с боя против Сэндхагена.
20.07.2023 16:49
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.