Колби Ковингтон объяснил, почему Ислам Махачев хотел провести бой с Леоном Эдвардсом

35-летний американский боец Колби Ковингтон, выступающий в полусредней весовой категории, считает, что Ислам Махачев избегал реванша против Чарльза Оливейры.

«После того, как Махачев вызвал на бой Эдвардса, я посмеялся. Это было похоже на отчаяние. Это выглядело так, что он боится защищать титул в бою против Оливейры. Что я могу сказать Махачеву? Сохраняй тот же настрой, сохраняй желание перейти в полусредний вес. Ты попадешь в руки к дяде Колби, и он надает тебе по лицу и отправит к твоему папочке Хабибу», — заявил Ковингтон в интервью Submission Radio.

В последний раз Колби Ковингтон выходил в октагон 5 марта 2022 года против Хорхе Масвидаля, и победил его единогласным решением судей.

Напомним, Ислам Махачев предложил UFC организовать ему бой против Леона Эдвардса, а затем вызвал на бой Александра Волкановски. Однако в итоге он получил в соперники Чарльза Оливейру. Бой между ними состоится 21 октября в главном событии UFC 294.