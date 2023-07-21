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Шлеменко победил в первом раунде бывшего чемпиона UFC Оливейру на турнире в Омске

Россиянин победил удушающим приемом.
21 июля 2023 21:13
автор: Александр Евграфов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил бразильца Алекса Оливейру в поединке на восьмом турнире лиги Shlemenko Fighting Championship.

Поединок завершился победой россиянина удушающим приемом в первом раунде.

39-летний Шлеменко провел в карьере 79 поединков, в которых одержал 62 победы, 15 раз потерпел поражения и один завершил вничью. Еще один бой был признан несостоявшимся.

У 35-летнего Оливейры, в период с 2015 по 2022 год выступавшего в UFC, 25 побед, 15 поражений и ничья (два боя были признаны несостоявшимися).

источник: «Советский спорт»
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