Устармагомед Гаджидаудов стал чемпионом АСА в полусреднем весе

Устармагомед Гаджидаудов стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе, победив в титульном поединке Виталия Слипенко на турнире АСА 160 в Москве.

Бой продлился все пять раундов и закончился победой Гаджидаудова единогласным решением судей.

Слипенко стал чемпионом АСА в декабре 2022 года, победив нокаутом Абубакара Вагаева.

Гаджидаудов в марте 2023 года выиграл единогласным решением судей у Лом-Али Нальгиева. В активе бойца 17 побед и шесть поражений. Победа над Слипенко стала для него третьей подряд.