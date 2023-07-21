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Устармагомед Гаджидаудов стал чемпионом АСА в полусреднем весе

В титульном поединке он победил Виталия Слипенко.
21 июля 2023 23:13
автор: Александр Евграфов

Устармагомед Гаджидаудов стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе, победив в титульном поединке Виталия Слипенко на турнире АСА 160 в Москве.

Бой продлился все пять раундов и закончился победой Гаджидаудова единогласным решением судей.

Слипенко стал чемпионом АСА в декабре 2022 года, победив нокаутом Абубакара Вагаева.

Гаджидаудов в марте 2023 года выиграл единогласным решением судей у Лом-Али Нальгиева. В активе бойца 17 побед и шесть поражений. Победа над Слипенко стала для него третьей подряд.

источник: «Советский спорт»
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