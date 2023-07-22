ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Не помню такого напряжения, еле пережил его». Шлеменко - о победе над Оливейрой

Поединок прошел в Омске.
22 июля 2023 08:40
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался относительно победы над Алексом Оливейрой из Бразилии.

Напомним, что встреча прошла на турнире SFC8 в Омске. Бой завершился победой Александра удушающим приемом в первом раунде.

«Бразилец сeрьезный – вроде бы весит мeньше меня, но визуально он огрoмный. Жена говорит: «А что, помeньше не было?». Нe помню такого напряжения, я еле перeжил его, не спал. Очень рад, что всe так легко получилось. Еще перeживал, потому что в прошлых бoях ломал нос – такая страшнaя травма, которая мешает жить», - приводит «РБ-Спорт» слова Шлеменко.

Таким образом, 39-летний россиянин одержал 62 победу. Еще 15 раз Шлеменко терпел поражения и один бой завершил вничью. Один поединок с участием Александра был признан несостоявшимся.

источник: «РБ-Спорт»
Ислам Омаров стал чемпионом АСА в полулегком весе
В титульном поединке он победил Алихана Сулейманова.
21.07.2023 23:27
ММА
автор: Александр Евграфов
Устармагомед Гаджидаудов стал чемпионом АСА в полусреднем весе
В титульном поединке он победил Виталия Слипенко.
21.07.2023 23:13
ММА
автор: Александр Евграфов
Анатолий Малыхин бросил вызов Фрэнсису Нганну на два боя по разным правилам
Анатолий Малыхин бросил вызов Фрэнсису Нганну на два боя по разным правилам
Ответа от камерунца пока не последовало.
21.07.2023 21:32
ММА
автор: Степан Шереметьев
Шлеменко победил в первом раунде бывшего чемпиона UFC Оливейру на турнире в Омске
Россиянин победил удушающим приемом.
21.07.2023 21:13
ММА
автор: Александр Евграфов
Колби Ковингтон объяснил, почему Ислам Махачев хотел провести бой с Леоном Эдвардсом
Американец не выходил в октагон уже больше года.
21.07.2023 16:31
ММА
автор: Виталий Овсянников
Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев обозначил желаемого соперника в UFC
На его счету 17 побед в 17 боях.
21.07.2023 16:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
Исмагулов может продолжить карьеру в АСА после ухода из UFC
Дамиру предложили контракт.
21.07.2023 14:52
ММА
автор: Александр Кожевников
Дамил Шарафутдинов: Фьюри не почувствует Нганну
Бой пройдет в октябре.
21.07.2023 13:57
ММА
автор: Александр Кожевников
Дамир Исмагулов выступил с заявлением после ухода из UFC
Боец покинул лигу после двух поражений подряд.
21.07.2023 11:26
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.