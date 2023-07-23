Чимаев — о поединке против Косты: я заставлю его плакать

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, высказался о поединке с бразильцем Пауло Костой.

Ранее стало известно, что бойцы проведут встречу 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Коста – обычный боец, ничего особенного, только болтает много. Мой последний соперник тоже много болтал, но в клетке я оторвал ему голову. Я заставлю Косту плакать. Я не думаю, что этот парень слишком большой, я размажу кого угодно», – цитирует Чимаева Sportskeeda.

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.