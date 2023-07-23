В UFC пытались убедить Магомедшарипова возобновить карьеру, бойцу предлагали титульный поединок

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгкой весовой категории UFC, сообщил, что руководство лиги предлагало ему титульный поединок, чтобы он вернулся в октагон.

«Вернуться и драться за титул? Да. было такое предложение. Я отказался, и, скорее всего, не вернусь. Было много причин завершить карьеру, нет какой-то основной», - приводит слова Магомедшарипова URF Media.

Магомедшарипов не выступал в ММА с ноября 2019 года, а в 2021-м он сообщил о завершении карьеры.

Добавим, что в смешанных единоборствах уроженец Дагестана одержал 18 побед и потерпел одно поражение.