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В UFC пытались убедить Магомедшарипова возобновить карьеру, бойцу предлагали титульный поединок

Уроженец Дагестана ушел из ММА в 2021 году.
23 июля 2023 10:30
автор: Александр Кожевников

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгкой весовой категории UFC, сообщил, что руководство лиги предлагало ему титульный поединок, чтобы он вернулся в октагон.

«Вернуться и драться за титул? Да. было такое предложение. Я отказался, и, скорее всего, не вернусь. Было много причин завершить карьеру, нет какой-то основной», - приводит слова Магомедшарипова URF Media.

Магомедшарипов не выступал в ММА с ноября 2019 года, а в 2021-м он сообщил о завершении карьеры.

Добавим, что в смешанных единоборствах уроженец Дагестана одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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