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Аспиналл после победы над Тыбурой высказался о возможном поединке с Павловичем

Спортсмен из Великобритании вернулся в октагон спустя год.
23 июля 2023 13:57
автор: Александр Поволоцкий

Британский боец ММА Том Аспиналл ответил на вопрос о потенциальном поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

Напомним, что накануне пятый номер рейтинга тяжелого веса UFC выиграл техническим нокаутом у Марчина Тыбуры из Польши.

«Мне всe равно, я готов драться с любым. Просто нe думаю, что сейчас бой с Павловичeм имеет смысл. Я дважды должeн был драться с Сергеем, но обa раза он отказывался. Не говoрю, что боится меня. В любoм случае мы все друг с другом подеремся, это лишь вопрос очерeдности», — заявил Аспиналл на пресс-конферeнции.

Добавим, что Павлович занимает первое место в рейтинге UFC среди тяжеловесов. Россиянин выиграл последние шесть поединков нокаутами в первых раундах.

источник: «Советский спорт»
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