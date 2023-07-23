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Хамзат Чимаев: три дивизиона — мой план, я готов драться в любом весе

Спортсмен хочет выиграть три титула в UFC.
23 июля 2023 15:41
автор: Александр Кожевников

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, заявил о готовности побороться за титул чемпиона в трёх весовых категориях.

«Я готов драться в любом дивизионе. Когда Прохазка травмировался, я просил бой за титул в полутяжёлом весе с Гловером Тейшейрой. Этого не случилось, но не страшно — всё ещё будет. Все титулы скоро будут моими. Я готов конкурировать в любом дивизионе, для меня нет разницы. Я могу спуститься и в полусредний вес. Мне просто нужно время. В прошлый раз мне дали только четыре недели.

Три дивизиона по меньшей мере – это мой план. Если кто-то хочет драться, вес не имеет значения», - приводит слова Чимаева TNT Sports.

В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится с Пауло Костой. Бойцы проведут встречу 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

источник: «Советский спорт»
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