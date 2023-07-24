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Команда Хадиса Ибрагимова подала апелляцию на результат боя с Дамилом Шарафутдиновым

Поединок завершился вничью.
24 июля 2023 19:34
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор бойцовской лиги «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов подал апелляция на результат боя с Дамилом Шарафутдиновым.

«Представители Хадиса в своей апелляции указывают на систематические нарушения правил. Организация «Наше Дело» направит все видеоматериалы поединка независимой апелляционной комиссии. Решение коллегии будет опубликовано в ближайшее время» - сказал Гулян.

В субботу 22 июля в Москве в поединке между Хадисом Ибрагимовым и Дамилом Шарафутдиновым судейским решением была объявлена ничья.

источник: «Советский спорт»
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