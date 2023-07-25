Дональд Трамп высказался о Хабибе Нурмагомедове (видео)

45-й президент США назвал бывшего чемпиона UFC в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова великолепным бойцом.

«Я думаю, Хабиб великолепен. Но похоже, что он, не вернётся. Недавно я спрашивал Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты собираешься заставить его вернуться?» Думаю, он действительно хороший боец», — сказал Трамп в интервью Джиму Нортону и Мэтту Серре.

Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах и во всех поединках одержал победы. 13 побед одержаны в промоушене UFC. После поединка в октябре 2020 года с американцем Джастином Гэтжи, россиянин заявил о завершении карьеры. Россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде.