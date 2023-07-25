Коста — Чимаеву: ты ходячий труп, я уничтожу тебя в твоём доме

Бразильский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга средней весовой категории UFC Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву.

«Я тренируюсь каждый день, без выходных. Посмотри на это лицо, смотри сюда, чеченский гурман. Это лицо человека, который тебя убьёт. У тебя никаких шансов. Ты ходячий труп, я уничтожу тебя в твоём чёртовом доме», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.

Бойцы проведут встречу 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.