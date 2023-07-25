ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Коста — Чимаеву: ты ходячий труп, я уничтожу тебя в твоём доме

Бойцы встретятся 21 октября.
25 июля 2023 18:38
автор: Александр Кожевников

Бразильский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга средней весовой категории UFC Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву.

«Я тренируюсь каждый день, без выходных. Посмотри на это лицо, смотри сюда, чеченский гурман. Это лицо человека, который тебя убьёт. У тебя никаких шансов. Ты ходячий труп, я уничтожу тебя в твоём чёртовом доме», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.

Бойцы проведут встречу 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

источник: «Советский спорт»
Дональд Трамп высказался о Хабибе Нурмагомедове (видео)
45-й президент США оценил бойцовские качества российского чемпиона UFC.
25.07.2023 10:37
ММА
автор: Александр Евграфов
В UFC назвали дату боя между Александром Волковым и Таем Туйвайсой
В UFC назвали дату боя между Александром Волковым и Таем Туйвайсой
Поединок пройдет в Сиднее.
25.07.2023 09:38
ММА
автор: Артур Гичунцев
Команда Хадиса Ибрагимова подала апелляцию на результат боя с Дамилом Шарафутдиновым
Поединок завершился вничью.
24.07.2023 19:34
ММА
автор: Александр Шульгин
Хамзат Чимаев: три дивизиона — мой план, я готов драться в любом весе
Спортсмен хочет выиграть три титула в UFC.
23.07.2023 15:41
ММА
автор: Александр Кожевников
Аспиналл после победы над Тыбурой высказался о возможном поединке с Павловичем
Спортсмен из Великобритании вернулся в октагон спустя год.
23.07.2023 13:57
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Нганну предположил, по какому сценарию пройдёт его бой с Тайсоном Фьюри
Поединок состоится 28 октября.
23.07.2023 13:43
ММА
автор: Артур Гичунцев
В UFC пытались убедить Магомедшарипова возобновить карьеру, бойцу предлагали титульный поединок
Уроженец Дагестана ушел из ММА в 2021 году.
23.07.2023 10:30
ММА
автор: Александр Кожевников
Чимаев — о поединке против Косты: я заставлю его плакать
Бой состоится 21 октября.
23.07.2023 10:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Аспиналл нокаутировал Тыбуру в главном бою турнира UFC Fight Night 224
Аспиналл нокаутировал Тыбуру в главном бою турнира UFC Fight Night 224
Поединок проводился в столице Великобритании.
23.07.2023 08:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.