Олег Тактаров: с Чимаевым слишком много «если»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на анонс боя Хамзата Чимаева и Пауло Косты.

«С Хамзатом слишком много «если». Я, по-моему, давно это еще сказал. Знаете, я человек взрослый, про мудрецов раньше говорили «прозорливец». Я некоторые вещи вижу, которые вы не видите. Я не могу даже объяснить словами — я просто вижу какую-то психологическую не то чтобы нестабильность, а мироздание не хочет по каким-то причинам человеку помогать двигаться, потому что он несет за собой не то послание. Оно ждет, пока он станет другим человеком, по-другому будет восприниматься», - приводит слова Тактарова «Спорт-Экспресс».

Бойцы проведут встречу 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.