Волков показал, кто ему помогает в подготовке к поединку с Туивасой на UFC 293 (фото)

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков продолжает подготовку к поединку с австралийцем Таем Туивасой.

На своей странице в соцсети Волков показал, кто помогает ему на тренировках: на снимке можно увидеть Патрика Майлату, Ронни Маркеса и Карла Сеуманутафу.

Напомним, бой Волкова и Тувайсы состоится 11 сентября на турнире UFC 293 и пройдет в Сиднее (Австралия).

В крайнем поединке уроженец Москвы нанес поражение Александру Романову из Молдавии. Туиваса же проиграл россиянину Сергею Павловичу.