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Сразу 6 боев Гран-при ACA пройдут 11 августа в Москве

Лига анонсировала турнир ACA 161.
26 июля 2023 13:18
автор: Александр Кожевников

Лига ACA 11 августа проведет один из самых ожидаемых болельщиками турниров. В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на ACA 161 пройдет сразу шесть боев в гран-при различных весовых категорий. В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведет защиту титула против экс-чемпиона организации Саламу Абдурахмановыма. Победитель боя продолжит полуфинальный путь в «восьмерке» гран-при.

Учитывая характер этих спортсменов, со-главный бой обещает быть максимально резонансным. Экс-чемпион AMC Fight Nights, гигант весом 140 кг. Григорий Пономарев дебютирует в ACA и первом же бою столкнется с экс-чемпионом ACA Мухаматом Вахаевым. 11 августа в бою Пономарев-Вахаев определится полуфиналист Гран-при ACA в «королевском» тяжелом весе.

Российский боец, экс-чемпион AMC Fight Nights Вартан Асатрян дебютирует 11 августа четвертьфинальным поединком Гран-при в наилегчайшем весе против представителя Таджикистана Азама Гафорова.

Бой между экс-чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, представителя Таджикистана Фаридуном Одиловым и российским бойцом Эльханом Мусаевым состоится в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжелом весе на ACA 161.

Экс-чемпион легчайшего дивизиона АСА россиянин Магомед Бибулатов проведет поединок против грузинского файтера Важа Циптаури в рамках четвертьфинала Гран-при в легчайшем весе.

Несмотря на американские санкции боец из США, «обидчик» Шлеменко Крис Ханникат продолжает выступать в российской организации. В четвертьфинальном бою Гран-при в среднем весе он подерется с российским файтером Абдул-Рахманом Джанаевым.

Еще один четвертьфинальный бой Гран-при в полулёгком весе между американцем Ленсом Палмером и российским «Охотником за головами» Бибертом Туменовым переместился в кард 162 турнира из-за травмы американца и пройдет 2 сентября на ACA 162 в Краснодаре.

источник: «Советский спорт»
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