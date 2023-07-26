Тренер Оливейры объяснил, почему Чарльз хотел реванша с Махачевым именно в Абу-Даби

Диего Лима, тренирующий экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейру, прокомментировал предстоящий реванш своего бойца против россиянина Ислама Махачева.

Второй бой между Оливейрой и Махачевым состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). В первом поединке российский боец одержал победу и стал обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе.

«Я знаю, что многие были обеспокоены в связи с тем, что бой состоится в Абу-Даби. Однако можете быть уверены, что Чарльз всё понимает. Важно принимать во внимание, что пояса оспариваются только в номерных турнирах UFC, а в Бразилии в этом году их не будет. Чарльз дрался 10 июня и не прекращал тренироваться, так что у нас есть более четырёх месяцев на подготовку. Ещё одна важная деталь: Чарльз очень хотел этого боя именно в Абу-Даби, чтобы вернуть пояс в том же месте, откуда он не мог вернуться с ним домой», — написал Лима в своих социальных сетях.