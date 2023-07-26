Все билеты на бой Кунченко vs Мусаев проданы

Только что был продан последний билет на международный турнир по ММА и кикбоксингу RCC 16, который состоится в эту пятницу в Тюмени.

Это второе шоу лиги в Сибири и второй аншлаг подряд. К фанатам единоборств из Тюмени присоединятся экс-чемпион UFC Пётр Ян, экс-боец UFC Алексей Олейник, топовые бойцы Иван Штырков, Ильяс Хамзин, Михаил Рагозин, и десятки других известных спортсменов со всей страны будут в числе зрителей.

RCC запланировала 13 ярких поединков, каждый из которых запомнится надолго. Главным событием вечера станет противостояние легендарного Алексея Кунченко и непобежденного Шамиля Мусаева.

Те, кто не успел купить билеты, смогут посмотреть прямую трансляцию сразу на федеральном спортивном канале UDAR, который доступен на платформах «Кинопоиск», Wink, «Билайн ТВ» и «Ростелеком».