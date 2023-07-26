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Блазович считает, что он почти финишировал Анкалаева

Бой завершился вничью.
26 июля 2023 17:43
автор: Александр Кожевников

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович высказался о причинах, по которым он не смог победить Магомеда Анкалаева.

«Я самую малость потерял концентрацию. В этом была причина моей неудачи. Я был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно. Возможно, мне не хватило пары ударов. Я мог финишировать его. Нужно быть постоянно сфокусированным, даже если считаешь, что выигрываешь. Пока твой оппонент еще в бою, нужно сохранять концентрацию», - приводит слова Блаховича MMA News.

Напомним, бой Блаховича и Анкалаева за вакантный титул в полутяжёлом весе завершился вничью.

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