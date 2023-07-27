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Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.
27 июля 2023 08:17
автор: Виталий Овсянников

64-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», подвел итоги товарищеской встрече, в которой его команде удалось победить «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

«Это был хороший матч. Мы играли хорошо, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы показали хороший настрой. Что касается отсутствия Куртуа, то он получил небольшую травму. Нет смысла рисковать им, как и Гюлером. Винисиус отлично адаптируется, и ему это нравится. Позиции Родриго и Винисиуса создают большую опасность, когда мы выигрываем мяч. Беллингем добавляет качества», — цитирует Анчелотти издание Marca.

Напомним, что авторами забитых голов в составе «Реала» стали Джуд Беллингем и Хоселу.

источник: Marca
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