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Гэтжи поделился воспоминаниями о бое с Хабибом Нурмагомедовым

«Он дрался не только за себя, но и за отца».
27 июля 2023 10:19
автор: Виталий Овсянников

34-летний американский боец Джастин Гэтжи, выступающий в промоушене UFC в легкой весовой категории, поделился эмоциями воспоминаниями о встрече с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Этот бой состоялся 24 октября 2020 года. Хабиб победил удушающим приёмом во втором раунде, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

«Хабиб, который противостоял мне, — это совершенно другой Хабиб. Незадолго до боя он потерял отца. Так что дрался не только за себя, но и за него. Я не представляю, насколько сложно его было победить в тот вечер. Я прочувствовал, за что он дрался. Это был сложнейший поединок», - заявил Гэтжи в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в грядущий уик-енд, 30 июля, Джастину Гэтжи предстоит сразиться против Дастина Порье в главном событии турнира UFC 291.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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