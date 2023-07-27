Пауло Коста ответил, как закончит бой против Хамзата Чимаева

32-летний бразильский боец Пауло Коста, выступающий в промоушене UFC в средней весовой категории, поделился ожиданиями от поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Бой состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 21 октября.

«Я думаю, бой будет сумасшедшим и закончится в первом раунде. Нокаутом. Я не собираюсь проводить ему прием. У меня черный пояс, но я не буду его сабмитить. Мне кажется, он тоже не будет проводить сабмишн. Это будет взрыв, полный энергии. Я предпочитаю нокаут», — цитирует Косту издание MMA Fighting.

Напомним, на счету Косты 16 боев, 14 побед и два поражения. До сентября 2020 года он был непобежденным бойцом, однако затем проиграл два поединка подряд, уступив Исраэлю Адесаньи и Марвину Веттори. В своем прошлом бою он победил Люка Рокхолда.

В активе Хамзата Чимаева 12 побед в 12 поединках.