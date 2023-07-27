Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру

39-летний американский боец Тони Фергюсон, выступающий в промоушене UFC в легкой весовой категории, заявил, что надеется провести бой за чемпионский титул.

«Я закончу, когда захочу, но я также должен делать то, что я должен делать, чтобы достичь того, чего я хочу. Пять боев и титул», — сказал Фергюсон на пресс-конференции.

На счету бывшего временного чемпиона UFC 34 боя, 28 побед и 8 поражений. В период с 2013 по 2020 год он одержал 12 побед подряд. Однако следующие пять боев Фергюсона закончились для него поражениями.

В своем следующем поединке он встретится с Бобби Грином. Бой состоится 29 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).